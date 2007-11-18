Триває ліквідація розливу мазуту

13:00, 18 листопада 2007
Крым
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Виявлено "незначні плями"

У Керченській протоці тривають роботи з ліквідації розливу мазуту, що стався через аварію російського танкера ”Волгонефть-139”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, 17 листопада було проведено роботи з визначення районів забруднення акваторії Керченської протоки.

Лоцманським катером проведено обстеження акваторії в районі носової частини танкера ”Волгонефть-139” (прапор Російської Федерації, вантаж 3 тис. 463 т мазуту), який було ушкоджено під час шторму 11 листопада . На поверхні води виявлено незначні плями мазуту.

Катером морського координаційно аварійно-рятувального центру у м. Керч та водолазною групою проведено обстеження району, де знаходилася кормова частина танкеру, яку 15 листопада відбуксировано до порту “Кавказ” Російської Федерації. На дні залишків нафтопродуктів не виявлено.

Літак АН-30 Міністерства оборони України провів аерофотозйомку акваторії протоки.

На місці подій продовжують працювати спеціалізовані судна ”Світломор-4” та МБ ”Бриз Юг” , що мають обладнання для збору нафтопродуктів з поверхні води.

Внаслідок витоку мазуту з танкера ”Волгонефть-139” на острові Коса Тузла забруднено близько 6 км узбережжя у довжину та 0,3 км - у глиб острова.

На сьогодні зведеним підрозділом МНС, Міноборони та Мінтрансзв`язку вздовж берегової смуги Аршинцевської коси та о. Коса Тузла зібрано нафтопродукти у суміші з піском та водоростями загальною масою 1 тис. 236 тонн.

Крім того, 17 листопада продовжувалися пошуки 5 членів екіпажу, що зникли, суховантажного судна ”Нахічевань” (прапор Російської Федерації, вантаж 2 тис. 365 т сірки), яке затонуло 11 листопада під час шторму у Керченській протоці. Екіпаж судна складався з 11 осіб, трьох членів екіпажу врятовано, тіла трьох виявлено поблизу мису Тузла.

Також 17 листопада в районі мису Такил здійснювалось обстеження суховантажного судна ”Ковель” (прапор Російської Федерації, вантаж 2 тис. 100 т сірки), яке 11 листопада затонуло під час шторму. Виконувалися водолазні роботи з обстеження корпусу, такелажу і припинення витоку нафтопродуктів.

Як повідомляв УНІАН, внаслідок посилення вітру до 30 м/с та шторму силою 5-6 балів 11 листопада в акваторії Азово-Чорноморського басейну виникли аварії 13 морських суден, з яких 5 - затонуло, а 8 суден сіло на мілину. У результаті проведених пошуково-рятувальних робіт було врятовано 58 членів екіпажів та знайдено тіла трьох загиблих.

На сьогодні доля 20 осіб залишається невідомою, їх пошуки тривають.

 

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