Альпіністи МНС ведуть пошук туриста

У Криму альпіністи Міністерства з питань надзвичайних ситуацій ведуть пошук туриста, що заблукав поблизу селища Форос.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.

Як зазначається у повідомленні, учора о 21.30 до чергової служби МНС надійшло повідомлення про те, що поблизу селища Форос Ялтинської міської ради заблукав турист. Уже о 21.50 шестеро альпіністів почали пошуково-рятувальні роботи.