Меджліс про акції та принцип ненасильства

Кримські татари мають намір проводити акції протесту, поки влада не припинить ухвалювати дискримінаційні щодо них рішення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефат ЧУБАРОВ.

Виступаючи на сьогоднішньому мітингу в Сімферополі, він закликав кримських татар приєднатися до протестних акцій проти ”дискримінаційної політики” місцевих влад і дій міліції. Зокрема, перший заступник голови Меджлісу закликав кримських татар брати намети, теплі речі, йти на центральну площу Сімферополя й приєднуватися до акції (з 8 листопада на площі встановлено декілька армійських наметів активістів Меджлісу – УНІАН).

У коментарі журналістам Р.ЧУБАРОВ заявив, що акції протесту триватимуть до тих пір, поки кримська влада, включаючи сімферопольську міську, не припинить ухвалювати такі цинічні, знущальні рішення щодо кримських татар». Він зазначив, що всі акції проводитимуться за «принципом ненасильства». «Але ми владі спокою не дамо», - підкреслив при цьому Р.ЧУБАРОВ.

Важливо, щоб влада зробила кроки для стабілізації ситуації й задовольнила ”законні вимоги кримських татар”, заявив журналістам лідер Меджлісу, народний депутат раїни Мустафа ДЖЕМІЛЄВ.

«Це, в першу чергу, створення на належному рівні – ми припускаємо на рівні Президента й Ради національної безпеки – відповідної комісії для розслідування того, що тут (на Ай-Петрі - УНІАН) сталося, й притягнення до відповідальності тих, хто допустив це кровопролиття, - сказав М.ДЖЕМІЛЄВ. – І друге - треба провести ретельне дослідження, як йде справа тут (у Криму - УНІАН) із землею».

На мітингу було прийнято резолюцію, в якій, зокрема, йдеться: «Ми, учасники мітингу протесту проти дискримінаційної політики влади й злочинних дій правоохоронних органів щодо кримських татар, сповнені рішучості у відстоюванні й захисті прав кримськотатарського народу та всіх жителів Криму, незалежно від національності, від загроз і репресій, що йдуть від корумпованості кримської влади та її політичних покровителів». «Конфлікти, що відбуваються в Криму, викликані виключно протидією влади прагненню кримськотатарського народу, який повертається на свою Батьківщину, знайти рівні умови для свого облаштування й національного відродження», - заявили мітингувальники.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Сімферополі пройшов мітинг кримських татар проти «дискримінаційної політики влади Криму й беззаконня міліції».

6 листопада на плато Ай-Петрі проводилося знесення самовільних забудов бізнесменів - кримських татар. Влада стверджує, що знесення проводилося на законних підставах, за рішенням Господарського суду АРК. Кримські татари говорять, що рішення суду було тільки на одну ділянку, при цьому було знесено «7-8 об`єктів». Порядок у ході знесення споруд, яке проводили державні виконавці, забезпечували близько тисячі правоохоронців.

Близько 40-50 кримських татар спробували перешкодити знесенню і, як стверджують у міліції, чинили опір.

Незначні травми одержали бійці «Беркуту» (за деякими даними, 9 осіб). 28 кримських татар були затримані за опір міліції. 4 осіб опинилися в лікарні. В одного кримського татарина було кульове поранення в живіт. Начальник міліції Криму Анатолій МОГИЛЬОВ стверджує, що постріл було зроблено не з міліцейської зброї. Це ж говорять і в МВС України. Проводиться розслідування, порушено кримінальну справу за фактом поранення людини.