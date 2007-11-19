Зібрано 2,1 тис. тонн нафтопродуктів

Станом на сьогоднішній день, на острові Коса Тузла і на Аршинцевській косі (район Керчі) зібрано 2116 тонн нафтопродуктів у суміші з піском і водоростями.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні МНС України в Криму.

За даними МНС, на Тузлі проведене очищення близько 3 кілометрів берегової смуги від нафтопродуктів.

Проведене очищення від нафтопродуктів прибережної смуги (завдовжки 2,5 км) Аршинцевської коси. Зібрану тут суміш нафтопродуктів відправлено до Керченського морського торгового порту з метою подальшого транспортування та утилізації.

”Загальна маса зібраної суміші з нафтопродуктами з початку виконання робіт становить 2116 тонн нафтопродуктів у суміші з піском і водоростями”, - повідомляють рятувальники.

З метою координації заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в акваторії Чорного і Азовського морів у Керчі продовжує роботу Штаб з ліквідації надзвичайної ситуації.

Як повідомляв УНІАН, 11 листопада через шторм у Керченській протоці постраждали більше десятка судів, в результаті в морі опинилося близько 1,2 тисяч тонн мазуту, а також 6,8 тисячі тонн сірки.

Порушено кримінальну справу за фактом забруднення моря.