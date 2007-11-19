Встановлено загиблу особу матроса

Станом на 7 годину сьогодні, 19 листопада, доля 19 моряків залишається невідомою. Пошуки їх тривають.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, у результаті проведених пошуково-рятувальних робіт було врятовано 58 членів екіпажів та знайдено тіла 4 загиблих (18 листопада встановлено загиблу особу, яку було знайдено 16 листопада у водах Російської Федерації - матроса з судна "Нахічевань").

18 листопада продовжувалися пошуки 15 зниклих членів екіпажу суховантажного судна "Хадж-Ісмаїл" (прапор Республіки Грузія, вантаж металобрухт), яке затонуло 11 листопада під час шторму в районі Херсонеського маяка. Екіпаж судна складався з 17 осіб, 2 членів екіпажу врятовано. До пошуку з морського торговельного порту Севастополь залучалося рятувальне судно "Сапфір", підрозділи МНС та МВС. Обстежено акваторію в районі мису Херсонес. Станом на 7 годину 19 листопада доля 15 моряків залишається невідомою, пошуки їх тривають.