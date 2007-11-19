Вина з погребів Миколи II підуть з молотка

Вина кримського виноробного господарства "Массандра" з погребів імператора Миколи Другого вперше будуть виставлені на торги лондонського аукціонного дому "Бонемс" (Bonhams).

Про це передає РІА «Новости» з посиланням на слова голови європейського відділу "Бонемс" з продажу вин Річарда ХАРВІ.

"Свого часу "Массандра" запросила нас на дегустацію. За цим заняттям ми провели цілий тиждень і вирішили, що вина абсолютно надзвичайні, тому тепер раді виставити їх на наші торги", - сказав він.

За його словами, на аукціонах "Бонемс", які пройдуть наприкінці листопада, - початку грудня у Великій Британії і США, в цілому буде представлено близько 600 пляшок.

"Серед них - унікальний червоний портвейн "Лівадія" 1891 року в пляшці з особистою печаткою останнього російського імператора Миколи Другого", - повідомив Р.ХАРВІ, зазначивши, що вино оцінене в 2,5-3 тис. фунтів стерлінгів.

Проте, за його словами, найбільший інтерес становлять вина засновника "Массандри" князя Льва Голіцина. Князь, у якого був особливий талант до змішування вин, не записував свої рецепти, тому багато його секретів досі не розгадані.

"У нас два вина князя Голіцина - "Сьоме небо" 1880 року і "Мед з алтайських лугів" 1886 року. "Мед з алтайських лугів" - це одне з дивовижних вин, які я будь-коли куштував. Його багатий і яскравий смак ні на що не схожий", - сказав Р.ХАРВІ. Він додав, що на торги буде виставлено і вино "Малага" - колись одне з найдорожчих вин "Массандри". "Нектар богів у пляшці", - зазначив він.

В даний час в колекції "Массандри" налічується близько мільйона пляшок із справді унікальними винами. Деякі з них з 1990 року виставлялися на аукціонах "Сотбіс" і кожного разу розходилися з великим успіхом.

Торги "Бонемс" пройдуть у Лондоні 28 листопада, в Сан-Франциско і Лос-Анджелесі - 1 грудня.

Довідка УНІАН. Винний завод "Массандра" був побудований в 1894-1997 роках для того, щоб поставляти вина для літнього палацу російського царя Миколи II в Лівадії.

Очолював виноробню князь Лев Голіцин, який сам розробив декілька унікальних рецептів вин, деякі з яких - наприклад, "Сьоме небо" - були назавжди втрачені.