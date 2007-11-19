Аллах оберне їхню хитрість проти них самих (фото)

Близько 700 кримських татар - учасників так званих «галявин протесту» - провели сьогодні в Сімферополі мітинг з вимогою до властей автономії вирішити земельне питання.

Як передає кореспондент УНІАН, в акції, яка пройшла в сквері в районі залізничного вокзалу, взяли участь кримські татари з Сімферополя і Сімферопольського району, Алушти, Євпаторії, Партеніта та ін.

Мітингуючі тримали в руках транспаранти з гаслами: «Верните наши дома и земли!», «Уже 4 года не можем получить землю по закону», «Коррумпированные суды не остановят волю народа!», «Элита – по беспределу! Народ – по закону?», «Избушка! Избушка! Повернись к корыту задом, а к народу – передом!».

В ході акції лунало звернення «О люди! Задумайтесь» з цитатами з Корану. Сенс звернення зводиться до того, що «невірні», які намагаються перешкодити «віруючим», будуть покарані. «Аллах оберне їхню хитрість проти них самих», - йдеться у зверненні.