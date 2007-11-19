Кримчанин вбив ножем знайомого

У Сімферополі, у своїй квартирі, днями знайдено мертвим з ножовими пораненнями 54-річного чоловіка.

Як інформує Департамент зв’язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ України, в результаті проведення оперативно-розшукових заходів працівниками міліції за підозрою в скоєнні цього вбивства затримано 27-річного жителя Джанкойського району Криму.

Попередньо встановлено, що він удень під час сварки після спільного вживання спиртних напоїв у квартирі потерпілого вбив ножем господаря.