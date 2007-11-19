«Міс Студенткою Криму-2007» стала ялтинка Аделіна Османова

13:03, 19 листопада 2007
Крым
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Практично всі учасниці отримали призи

«Міс Студенткою Криму-2007» стала студентка Кримського гуманітарного університету (Ялта) Аделіна ОСМАНОВА.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі міськради Сімферополя.

Міський голова Геннадій БАБЕНКО взяв участь як член жюрі в конкурсі «Міс Студентка Криму-2007».

У конкурсі взяли участь 16 студенток з 14-ти вузів Сімферополя, Севастополя та Ялти.

Дівчата показали себе в конкурсах «Візитівка», «Дефіле в купальниках» (дівчата виступали як наложниці султана – ді-джея Bebek), а також продефілювали в нарядах 7-ми барв веселки, здійснивши сон провідного конкурсу – соліста групи «Лепріконси».

«Першою віце-міс» стала студентка Кримського економічного інституту Київського національного економічного університету (Сімферополь) Катерина ЗАХАРЕНКО, «Другою віце-міс» - студентка Московського гуманітарного університету (Севастополь) Олена ЗАЛОЗНАЯ.

Також вручалися нагороди в номінаціях «Міс глядацьких симпатій», «Міс скромність», «Міс екстравагантність», «Міс вишуканість», «Міс чарівливість», «Міс шарм», «Міс юність», «Міс ніжність». Таким чином практично всі учасниці отримали призи від спонсорів.

 

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