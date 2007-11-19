У Сімферополі без світла - 34 вулиці

На сьогоднішній день 34 сімферопольських вулиці частково залишаються без електропостачання.

Про це УНІАН повідомили у міськраді Сімферополя.

За даними Служби оперативного реагування «063», всього після урагану без електропостачання було 276 вулиць.

Також, за інформацією служби «063», на даний момент виконано 569 заявок городян на відновлення електропостачання в їх будинках і квартирах, невиконаними залишаються 758 заявок. «Роботи продовжуються», - кажуть в «063».