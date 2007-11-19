З наближенням Різдва Христового у Сімферопольській і Кримській єпархії вперше проводиться конкурс різдвяних листівок.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі єпархії, найкраща листівка стане ескізом

запрошення на Різдвяну архієрейську ялинку і, відповідно, її автор отримає запрошення на це свято.

За благословенням Митрополита Сімферопольського і Кримського Лазаря, конкурс проводиться серед учнів загальноосвітніх і недільних шкіл, православних гімназій і ліцеїв, художніх студій, вихованців дошкільних і інших дитячих установ спільно з Асоціацією музеїв і заповідників Криму і кримським етнографічним музеєм.

Техніка виконання різдвяної листівки може бути будь-якою. А ось формат – тільки А-4 (стандартний аркуш паперу). На звороті роботи треба чітко вказати прізвище, ім`я, адресу, школу. Роботи не слід оформляти в рамки і паспарту.

У конкурсі можуть брати участь всі охочі у віці до 16 років. Приймаються індивідуальні і групові роботи.

Прислані на конкурс дитячі роботи будуть виставлені в республіканському етнографічному музеї. Відкриття виставки намічене на 11 січня 2008 року. Декілька кращих малюнків спеціальна комісія відбере для фондів музею.