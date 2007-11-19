Відкрито найбільший торговий комплекс

У Сімферополі відкрито торговий комплекс «Центрум» площею 9 тис. квадратних метрів.

У церемонії відкриття взяли участь мер Сімферополя Геннадій БАБЕНКО, його перший заступник Петро ПОЛТАВСЬКИЙ, заступник голови Ради міністрів АРК Азіз АБДУЛЛАЄВ, директор «Центрума» Володимир ЗИСЬ та ін.

Триповерховий торговий центр включає супермаркети і магазини модного одягу, взуття, парфумерії, аксесуарів.

Як відзначив на відкритті В.ЗИСЬ, в місті немає центрального універмагу, а «Центрум» на сьогоднішній день – найбільший торговий комплекс у Сімферополі.

За його словами, незабаром площу торгового комплексу буде збільшено ще на 1 кв м, а також буде побудовано двоповерховий паркінг на 200 автомобілів, інформує прес-центр міськради Сімферополя.