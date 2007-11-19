Альпіністи врятували заблукалого туриста
13:59, 19 листопада 2007Крым
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Повідомлення МНС
У Криму альпіністи МНС врятували заблукалого туриста.
Як повідомляє прес-служба МНС України, о 19:05 18-го листопада у Криму, поблизу селища Паркове Ялтинської міської ради, працівники місцевого гірського пошуково-рятувального взводу МНС знайшли 43-річного мешканця селища Арбузинка Миколаївської області.
Чоловік заблукав під час туристичної подорожі.
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