У Криму створять міжвідомчу комісію з облаштування кримських татар

У Криму буде створена Міжвідомча комісія з розгляду питань і пропозицій, пов`язаних із розселенням і облаштуванням кримських татар.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалене сьогодні на засіданні Ради міністрів Криму.

Як повідомив на засіданні кримського уряду заступник голови Радміну Микола КОЛІСНИЧЕНКО, проект щодо створення даної комісії підготовлений з метою ”координації діяльності з врегулювання питань, пов`язаних із розселенням і облаштуванням кримських татар, дотримання законності при наданні земельних ділянок”.

До складу Міжвідомчої комісії запропоновано включити представників територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади України, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, народних депутатів і депутатів кримського парламенту.

Як повідомляв УНІАН, у Криму проживає понад 260 тис. кримських татар. Всього в автономії проживає більш як 1,9 млн. осіб.