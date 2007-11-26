Лужкову ”до лампочки” СБУ

Мер Москви Юрій Лужков заявляє, що не боїться претензій спецслужб України.

Про це він повідомив журналістам, передає РИА Новости.

"Я не розумію, що таке "опитають". Це щось нове в системі роботи демдержав",- заявив Лужков.

"Все, що я сказав про Крим і Севастополь - я сказав у повному глузді. Відмовлятися від своїх слів і вихляти я не збираюся",- відзначив мер.

Лужков підкреслив, що ніяких служб не боїться. "Це не їхня справа, пускати чи ні когось у країну, це вирішує уряд і МЗС", - сказав він.

Як повідомлялося, СБУ має намір "опитати" Лужкова у випадку його приїзду в Україну через його висловлювання про те, що Севастополь і Крим були необґрунтовано передані Україні після розвалу Радянського Союзу.

Українська правда.