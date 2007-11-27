У Криму 15 тисяч фанів Тимошенко

Кримська "Батьківщина" сьогодні святкує свій день народження.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кримської республіканської партійної організації "ВО "Батьківщина", 27 листопада 1999 року в Сімферополі були проведені перші збори, на яких була утворена парторганізація "ВО "Батьківщина" та обране бюро, після чого розпочалася офіційна реєстрація. Сьогодні партійну організацію Криму очолює Андрій СЕНЧЕНКО.

"Все починалося з 44 членів партії. Сьогодні КРПО «ВО «Батьківщина» нараховує понад 15 000 членів партії", - стверджують у прес-службі.