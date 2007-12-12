Україна у 2008 році головуватиме в органі про безпеку у Чорному морі

Україна у 2008 році головуватиме в керівному органі за Документом про зміцнення довіри та безпеки у військово-морській галузі на Чорному морі.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міністерства оборони України, сьогодні у столиці Австрійської Республіки Відні проходитимуть щорічні консультації з питань імплементації Документа про зміцнення довіри та безпеки у військово-морській галузі на Чорному морі.

У заході беруть участь представники військових флотів країн Чорноморського регіону. Нашу державу на заході представляє офіцер штабу командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України капітан 3-го рангу Костянтин ВАГІН.

Під час консультацій відбудеться церемонія передачі головування керівним органом за Документом про зміцнення довіри та безпеки у військово-морській галузі на Чорному морі. Турецька сторона вручить українському офіцеру символ головування - військово-морський кортик.

В ході консультацій їх учасники планують підбити підсумки проведення навчання “Довіра-2007” та відвідування військово-морської бази Чорноморського флоту Російської Федерації у Новоросійську.

Також представники військових флотів країн Чорноморського регіону мають обговорити пропозиції щодо проведення у 2008 році аналогічного “Довірі-2007” навчання, що проходитиме в рамках тактичного навчання ВМС Турецької Республіки “Чорноморське партнерство-2008”. Крім того, обговорюватиметься питання відвідування у 2008 році однієї з військово-морських баз Туреччини.