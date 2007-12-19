Меганом оголошено пам`яткою природи

Верховна Рада АРК оголосила природну територію півострова Меганом (м. Судак, АР Крим) комплексною пам`яткою природи місцевого значення «Півострів Меганом». За це рішення проголосували 69 кримських депутатів із 79, що взяли участь в голосуванні.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідно до рішення ВР АРК, загальна площа пам`ятки природи становить 651,591 га. Крім того, встановлена охоронна зона пам`ятки загальною площею 850,488 га.

Територія «Півострова Меганом» вирізняється значною ландшафтно-біотопічною різноманітністю, має особливе значення для охорони видів птахів скельного, скельно-берегового, а також гідрофільного комплексів.