25 тис. міліціонерів охоронятимуть Україну на свята

Охорону громадського порядку та безпеку в Україні під час новорічних свят забезпечуватимуть близько 25 тис. працівників органів внутрішніх справ, а в період різдвяних богослужінь – більше ніж 20 тис. правоохоронців.

Як повідомили УНІАН в Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, відповідно до Указу Президента України „Про заходи щодо організації та проведення новорічних і різдвяних свят для дітей” та розпорядження уряду України „Про перенесення робочих днів у 2008 році”, Міністерством внутрішніх справ України вжито організаційних заходів, спрямованих на забезпечення правопорядку напередодні та під час святкувань Нового року та Різдва Христового.

За попередніми даними, 31 грудня 2007 року – 1 січня 2008 року на території держави в майже 3 тис. населених пунктах заплановано проведення новорічних масових заходів за участю понад 2,3 млн. осіб. Крім цього, в усіх регіонах відбуватимуться масові гуляння.

6-7 січня 2008 року в понад 13 тис. культових споруд відбудуться різдвяні богослужіння, у яких, як очікується, візьмуть участь близько 6 млн. осіб. Найбільш багатолюдні богослужіння традиційно відбуватимуться у Львівській, Рівненській, Тернопільській, Вінницькій, Дніпропетровській, Івано-Франківській областях та м. Києві.

Охорону громадського порядку та безпеку під час новорічних свят будуть забезпечуватимуть близько 25 тис. працівників органів внутрішніх справ, а в період різдвяних богослужінь – більше ніж 20 тис. правоохоронців.

За заявками начальників ГУМВС, УМВС у встановленому порядку залучатиметься необхідна кількість військовослужбовців внутрішніх військ.