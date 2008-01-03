У Криму вдень до 14 морозу

Погода на 4-6 січня

4 січня (п’ятниця) у Криму часом сніг. Вдень 9-14° морозу. Вночі 12-17° морозу. Вітер північно-східний 15-20 м/с. Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, 5 січня (субота) в Криму без опадів. Вдень 7-12° морозу, вночі 15-20° морозу. Вітер північно-східний 15-20 м/с. 6 січня (неділя) на півострові без опадів. Вдень 5-10° морозу, вночі 14-19° морозу. Вітер східний 15-20 м/с.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter