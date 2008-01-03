У результаті повітряної розвідки неподалік від місця катастрофи болгарського суховантажу “Ванесса” виявлено три рятувальні плоти. У місце виявлення плотів направлені рятувальні плавзасоби.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства транспорту та зв’язку України.

Одночасно ведеться обстеження берегової смуги від мису Фонар до мису Казантип у районі можливого викиду плотів.

Однак рятувальні операції ускладнені поганими погодними умовами: швидкість вітру - 16 -22 м/с, пориви до 25 м/с. Шторм 4-5 бали.

На даний час продовжуються пошуково-рятувальні роботи.

За інформацією МТЗУ, 3 січня о 02.00 за київським часом теплохід «Ванесса», прапор Болгарії, який прямував із Бердянського морського торговельного порту в Чорне море з вантажем металобрухту, в Азовському морі – північній частині Керченської протоки - подав сигнал S0S та затонув. На борту теплохода знаходилось 10 членів екіпажу, громадяни Болгарії, та 1 лоцман, громадянин України.

На допомогу суховантажу „Ванесса” із Бердянського МТП відправлені теплоходи „Тегусигальпа” та „Гулп”. Як повідомляє МТЗУ, станом на 16:00 з води піднято 3 людини, одна з них жива і доставлена до госпіталю порту Кавказ.