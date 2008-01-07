На Ай-Петрі за день травмувалися 4 лижників із Ялти
11:23, 07 січня 2008Крым
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Рятувальниками усім була надана допомога
У Криму, на плато Ай-Петрі, за день травмувалися 4 лижників із Ялти.
Як повідомляє прес-служба МНС України, 6-го на плато Ай-Петрі під час катання на лижах отримали травми 4 жителів Ялти.
На виручку потерпілим прибували працівники місцевого гірського пошуково-рятувального взводу МНС України, котрі надавали їм медичну допомогу та відправляли до лікарні.
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