На Ай-Петрі за день травмувалися 4 лижників із Ялти

11:23, 07 січня 2008
Крым
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Рятувальниками усім була надана допомога

У Криму, на  плато Ай-Петрі, за день травмувалися 4 лижників із Ялти.

Як повідомляє прес-служба МНС України, 6-го на плато Ай-Петрі під час катання на лижах отримали травми 4 жителів Ялти.

На виручку потерпілим прибували працівники місцевого гірського пошуково-рятувального взводу МНС України, котрі надавали їм медичну допомогу та відправляли до лікарні.

 

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