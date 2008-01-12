За корупцію покарано 200 чиновників Криму

У Криму в 2007 році покарано за корупцію 200 чиновників.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Криму, до кримінальної відповідальності за корупцію притягнуто 40 обвинувачених, серед яких 20 працівників правоохоронних органів. "25 корупціонерів понесли покарання за хабарництво, інші - за зловживання службовим становищем, перевищення повноважень, розтрату майна та інші злочини", - повідомляє прокуратура автономії.

Адміністративне покарання призначено судами 160 корупціонерам. На порушеннях вимог Закону України «Про боротьбу з корупцією» найчастіше попадалися посадовці органів місцевого самоврядування (40%).

Усього поточного року слідчі органів прокуратури направили до суду 58 кримінальних справ про злочини з ознаками корупції, правоохоронними органами стосовно корупціонерів складено 223 протоколи.

Минулого року судами автономії постановлено 33 обвинувальні вироки у кримінальних справах про злочини з ознаками корупції, зокрема 18 - за фактами хабарництва.