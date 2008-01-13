Подальший пошук моряків з «Ванесси» вважається недоцільним

Подальший пошук 8-ми моряків із затонулого суховантажу «Ванесса» (прапор Болгарії) вважається недоцільним через льодову ситуацію в Азовському морі.

Як передає УНІАН, в повідомленні прес-служби Головного управління МНС України в Криму говориться, що з 3 по 12 січня підрозділами МНС, Міністерства транспорту і зв`язку України і силами прикордонної комендатури Керчі було проведено пошукову операцію зниклих членів екіпажу теплоходу «Ванесса». «Проведено ретельний пошук в усіх заданих районах, обстежено всі можливі місця знаходження членів екіпажу «Ванесси», використано всі способи і засоби отримання інформації про місце знаходження потерпілих і проаналізовано всі припущення і розрахунки», - підкреслюють рятувальники. Проте пошук результатів не приніс.

На основі висновку Українського науково-дослідного інституту медицини транспорту «вважається недоцільним проводити подальші пошукові роботи через льодову ситуацію в Азовському морі», зазначають в кримському МНС.

Як повідомляв УНІАН, вночі 3 січня надійшла інформація про те, що суховантаж «Ванесса», який виходив з порту Бердянськ в Керченську протоку з вантажем металу, від удару хвилею дістав пошкодження і подав сигнал SOS. На теплоході перебували 11 членів екіпажу (10 громадян Болгарії і 1 громадянин України).

Протягом 3-4 січня одного з членів екіпажу теплохода вдалося врятувати, були знайдені тіла ще двох членів екіпажу, а також 2 порожні рятувальні плоти з потерпілого судна. Подальші пошуки результатів не принесли.