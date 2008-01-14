Хто плюндрував пам’ятний знак українському флоту?

Всеукраїнська молодіжна громадська організація „Студентське братство” закликає Службу безпеки України знайти вандалів, що плюндрували у Севастополі пам’ятний знак, присвячений 10-річчю Військово-Морських Сил України (знак встановлено на проспекті Нахімова поруч з однойменною площею у 2002 році - УНІАН).

Як повідомив УНІАН голова „Студентського братства” Олег ЯЦЕНКО, громадяни, які у минулі вихідні перші побачили, що пам’ятний знак облито чорною фарбою, виявили на місці події записку такого змісту: „За безнаказанность „Студенческого братства” (про це також повідомляється на одному з севастопольських Інтернет-форумів - УНІАН). На думку О.ЯЦЕНКА, це може бути пов’язано з тим, що днями у прокуратурі та міліції Севастополя, МВС та Генпрокуратурі України було зареєстровано запити депутатів з фракцій Блоку Юлії Тимошенко та „Нашої України – Народної самооборони” (після відповідних звернень до них „Студентського братства” - УНІАН), в яких міститься вимога порушити кримінальні справи за фактом використання з боку ЧФ РФ без договорів оренди тисяч об’єктів держмайна України у Криму. Тому, додав він, „Студентське братство” вважає, що „дії вандалів є спробою загальмувати повернення умов базування ЧФ РФ в Севастополі у законне русло, чим нарешті готова зайнятися нова українська влада”.

На думку О.ЯЦЕНКА, „психологічний почерк тих, хто зробив напис „За безнаказанность Студенческого братства”, вказує на представників пов’язаних з ЧФ РФ проросійських організацій, які вже неодноразово перешкоджали мирним демонстраціям „Студентського братства”.

Голова „Студентського братства” висловив переконання, що СБУ вдасться знайти організаторів та виконавців акту вандалізму, так само швидко, як це було із подіями на Говерлі.