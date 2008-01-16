40 млн. грн. заборгованості із зарплати відшкодовано кримчанам прокуратурою. Таку суму погашено минулого року в ході проведення прокурорських перевірок, в основному - заходами некримінального характеру.

До відповідальності за порушення права кримчан на повну та своєчасну оплату праці притягнуто 469 посадовців.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Криму, за фактами безпідставної невиплати заробітної плати та грубого порушення законодавства про працю органами прокуратури Криму порушено 39 кримінальних справ. "Підставою для вжиття заходів кримінально-правового характеру стали факти безпідставної невиплати заробітної плати, умисної її виплати в розмірі меншому мінімально встановленого законом, привласнення посадовцями коштів, призначених для виплати зарплати", - відзначають прокурори.

У ході досудового слідства у кримінальних справах погашено заборгованість у розмірі 650 тис.грн.

Доводилося прокурорам відстоювати право кримчан на оплату праці також у суді.

"Минулого року прокурори пред`явили в інтересах жителів автономії майже 786 позовних заяв про стягнення заборгованості із заробітної плати. На розглянуті судами вимоги прокуратури кримчанам виплачено 1,2 млн.грн.", - інформує прокуратура.