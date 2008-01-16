Крим - з бюджетом

Верховна Рада Автономної Республіки Крим затвердила бюджет автономії на 2008 рік, проект якого на пленарному засіданні позачергової сесії представив депутатам міністр фінансів Криму Павло ТОКАРЄВ.

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 79 кримських парламентаріїв з 82, що взяли участь в голосуванні.

Як зазначив П.ТОКАРЄВ, проект бюджету було розглянуто всіма депутатськими комісіями Верховної Ради АРК, всі зауваження і пропозиції, висловлені депутатами при розгляді, були максимально враховані при підготовці остаточного варіанту бюджету АРК. За його словами, позитивні тенденції бюджету 2007 року збережено, а за деякими напрямами посилено. Загальний обсяг бюджету зріс, заплановане зростання податкових надходжень на 76 млн. грн. більше, порівняно з попереднім роком – у сумі 554 852,7 тис. грн. Також зріс обсяг витрат республіканського бюджету на 319, 8 млн. грн., порівняно з попереднім роком.

Згідно з прийнятою постановою ВР АРК, обсяг доходів бюджету Криму на 2008 рік затверджено в сумі 2 183 229,5 тис. грн., зокрема, обсяг трансфертів з держбюджету України в сумі 1 448 008,0 тис. грн. Обсяг доходів загального фонду бюджету АРК встановлено в сумі 1 946 733,4 тис. грн., спеціального фонду – 236 496,1 тис. грн., зокрема бюджет розвитку – 43 392,5 тис. грн.

Обсяг витрат бюджету АРК на 2008 рік затверджено в сумі 2 229 715,8 тис. грн., зокрема, витрати загального фонду – 1 993 019,7 тис. грн., спеціального фонду – 236 696,1 тис. грн.

Розмір оборотної касової готівки бюджету АРК на 2008 рік встановлено в сумі 50,0 тис. грн. Граничний дефіцит бюджету встановлено в сумі 50 159,0 тис. грн. – тобто у розмірі бюджетних коштів, невикористаних у попередньому році. Таким чином, бюджет є бездефіцитним.