Кримський грабіжник з`їв явку з повинною

Курйозний випадок відбувся днями в міліції Криму – молода людина з`їла власноручно щиросерде визнання про скоєння злочину.

Як повідомляє ЦГЗ міліції Криму, хлопець вкрав в сімферопольському селищі Гвардійське мобільний телефон у дівчини. Молода людина не збула телефон, і через декілька днів був затриманий оперативниками спіймана на місці злочину.

«Ні для кого не секрет, що подібну публіку в міліції з пристрастю відпрацьовують на причетність до скоювання інших злочинів. Від навідних питань, хлопцю неабияк поплохело. Грабіжник зважився швиденько з`їсти написане власноручне щиросерде визнання про скоєння злочину», - відзначають в міліції.

Коли правоохоронці відішли від побаченого, вони запропонували запити водою лист паперу. «І переконливо попросили написати явку по-новому. Розуміючи, що другий лист хорошого білого паперу йому не осилити, хлопець без фокусів написав, як оволодів майном громадянки», - повідомляє ЦГЗ.

За фактом грабежу порушено кримінальну справу. Ведеться слідство.