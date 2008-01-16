Затверджено Програму соціально-економічного розвитку АРК на 2008 рік

Верховна Рада Автономної Республіки Крим затвердила Програму економічного і соціального розвитку АРК на 2008 рік.

Як передає УНІАН, 85 кримських парламентаріїв проголосували за це рішення.

У прийнятій програмі визначені цілі, пріоритети, прогнозні показники соціально-економічного розвитку Автономної Республіки Крим і система основних заходів щодо реалізації Програми.

За словами міністра економіки автономії Світлани ВЕРБИ, дана програма не є цільовою або галузевою, а носить комплексний характер і передбачає багато джерел фінансування. «Це говорить про те, що ми в цій програми закласти цифри до копійки і надати їх на розгляд не можемо», – сказала міністр.

Вживання заходів щодо виконання Програми покладене на Раду міністрів Криму спільно з постійними комісіями Верховної Ради АРК.