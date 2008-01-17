Пушкін і Сагайдачний претендують на одне місце

Севастопольські депутати вирішили встановити в центрі міста пам’ятник російському поету Олександру Пушкіну, на тому самому місці, де міська держадміністрація збирається встановити пам’ятник гетьману Петрові Сагайдачному.

Як передає кореспондент УНІАН, в ухваленому на сесійному засіданні міськради рішенні, зокрема, зазначається, що пам’ятник поету буде встановлено, „враховуючи величезну духовну і культурну значимість видатної творчості Пушкіна, його нерозривний зв’язок з історією і культурою Севастополя”. В документі також зазначається, що ініціатором такого рішення є голова Севастопольської міської ради Валерій САРАТОВ, якого на етапі підготовки питання до розгляду на сесії підтримали постійна комісія у справах культури, молоді, туризму і спорту та постійна комісія з питань містобудівної політики і регулювання земельних і водних відносин.

Депутати доручили Севастопольській міській державній адміністрації провести конкурс на кращу проектну пропозицію пам’ятника і забезпечити створення ескізного проекту за рахунок коштів міського бюджету. Міськрада також вважає за необхідне передбачити при формуванні бюджету на 2008 рік виділення відповідних коштів на проектну пропозицію пам’ятника.

Як повідомляв УНІАН, перший заступник голови Севастопольської міської державної адміністрації Володимир КАЗАРІН раніше заявляв про те, що виконавча влада міста вивчає питання щодо встановлення навпроти Палацу дитячої та юнацької творчості пам’ятника гетьману Сагайдачному. В.КАЗАРІН і В.САРАТОВ в місцевій пресі один проти одного неодноразово робили критичні зауваження на цю тему.