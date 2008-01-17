У Криму вдень до 8° тепла

Сьогодні в Україні очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. Вночі та вранці місцями тумани, в західній частині слабка ожеледь. На дорогах подекуди ожеледиця.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, у Криму 17 січня вдень 3-8° тепла, вночі 4-9° морозу.

Без опадів, вітер східний 5-10 м/с.

18 січня (п`ятниця) вночі 4-9° морозу, вдень 1-6° тепла. Без опадів. Вітер північно-східний 5-10 м/с.