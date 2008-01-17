У Криму вдень до 8° тепла

00:01, 17 січня 2008
Крым
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Погода до суботи

Сьогодні в Україні очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. Вночі та вранці місцями тумани, в західній частині слабка ожеледь. На дорогах подекуди ожеледиця.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, у Криму 17 січня вдень 3-8° тепла, вночі 4-9°  морозу.

Без опадів, вітер східний 5-10 м/с.

18 січня (п`ятниця)  вночі 4-9° морозу, вдень 1-6° тепла. Без опадів. Вітер північно-східний 5-10 м/с.

 

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