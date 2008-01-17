АМКУ оштрафував «Кримавтотранс»
00:02, 17 січня 2008Крым
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Ціни вже знизили
Кримське регіональне відділення Антимонопольного комітету України оштрафувало ВАТ «АК «Кримавтотранс» (м. Сімферополь) і ряд приватних перевізників на 26 тис. грн. в цілому за антиконкурентні узгоджені дії.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі АМК.
Встановлено, що в червні-липні 2007 р. «Кримавтотранс» схилив приватних перевізників до одночасного підвищення цін на перевезення пасажирів і багажу автотранспортом на міжміських маршрутах півострова. За даними АМКУ, наразі відповідачі визнали порушення конкурентного законодавства та припинили його. Зокрема, повернули розмір зазначених тарифів до попереднього рівня.
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