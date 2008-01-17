На Тузлі застрелили кабана-росіянина

У Криму прикордонна служба в дні складної "льодової обстановки" відпочинку не знає. Першого потенційного порушника зупинили на острові Тузла, ледве він наблизився до держкордону.

Проте, за словами прикордонників, набагато частіше емігрувати прагнуть звіри: лисиці, вовки і кабани.

"В основному тварини біжать до Криму з Таманського півострова, - розповіла прес-секретар Азово-Чорноморського регіонального управління Державної прикордонної служби України Валентина Воробйова. - Багато відстрілюють мисливці".

Але деяким вдається втекти. Так, розповідає прес-секретар, недавно на нашу територію вторгся дикий кабан з "російським громадянством". "Вночі він таки добіг до острова Тузла. Але там його протиправні дії були присічені місцевими жителями, які застрелили іноземця і приготували з нього шашлик", - каже Воробйова.

Комсомольська правда