У Ялті потонула 7-річна дитина

У Ялті 7-річна дитина загинула, впавши з пірсу в Чорне море.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Криму, надзвичайна подія сталася напередодні ввечері.

Перехожий, побачивши у воді жінку яка тонула, витяг її з води. З`ясувавши, що в морі знаходиться ще і її син, чоловік побіг на рятувальну станцію. Чергуючий водолаз-рятувальник МНС на човні вийшов у морі і за 50 метрів від берега виявив тіло хлопчика. «Всі спроби відкачати дитину виявилися безуспішними. Лікарі «швидкої», які прибули до місця трагедії, також не змогли врятувати малюка», - зазначають у відомстві.

Як стало відомо, сім`я приїхала до Криму на відпочинок з Перевальська Луганської області. За словами жінки, вона з сином вирішила пройтися по неосвітленому пірсу. Підійшовши до краю пірсу, хлопчик, підсковзнувся і впав у море.