У Криму - ріст злочинності

Прокуратура Криму занепокоєна зростанням рівня злочинності в АРК.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Криму, торік в автономії було скоєно понад 20 тис. злочинів – рівень зростання злочинності становив 10%.

Вперше за два останні роки збільшилася кількість зґвалтувань (на 7%), грабежів (на 20%), спричинення тяжких тілесних ушкоджень (на 9%). При цьому кожен п`ятий злочин - вчинявся рецидивістами, повідомили у прес-службі прокуратури Криму.

”Прокуратура пов`язує це, у тому числі, з неналежною роботою органів внутрішніх справ: на напрямі профілактики злочинності, розкриття злочинів та реагування на них, - йдеться у повідомленні. - Зокрема, рівень розкриття злочинів становив 67%. Без реагування у 2007 році міліціонери мало не залишили 962 злочини - стільки їх додатково поставлено на облік у ході прокурорських перевірок”. Це ті факти, за якими було відмовлено у порушенні кримінальних справ - прокурорами перевірено законність і обґрунтованість прийнятих органами внутрішніх справ рішень і скасовано необґрунтовані постанови.

Здійснюючи нагляд за діяльністю слідчих підрозділів ОВС, прокурорами скасовано 546 постанов про закриття кримінальної справи та 2,7 тис. постанов про зупинення досудового слідства. Розслідування цих справ продовжено завдяки прокурорам, які дали письмові вказівки для повного з`ясування усіх обставин злочинів. Усього минулого року таких вказівок прокуратурою автономії надано 3,3 тисячі.

”Для усунення виявлених порушень законності внесено 993 документа прокурорського реагування, за результатами розгляду яких до дисциплінарної відповідальності притягнуто 1200 працівників ОВС”, - зазначили у прокуратурі. За вчинення посадових злочинів минулого року до кримінальної відповідальності притягнуто 19 міліцейських працівників.