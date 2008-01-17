Москаль готує перевибори у Симферополі

Перший заступник голови парламентського Комітету з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією Геннадій МОСКАЛЬ ініціює розгляд у Верховній Раді України питання про проведення перевиборів мера і міської ради Сімферополя.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами Г.МОСКАЛЯ, «мер міста Сімферополя (Геннадій БАБЕНКО – УНІАН) обіймає посаду незаконно, є відповідні судові рішення, перевибори повинні бути! Дату і рішення про перевибори повинна призначити Верховна Рада України, до компетенції якої це питання відноситься».

При цьому Г.МОСКАЛЬ підкреслив, що Г.БАБЕНКО не є самостійною фігурою, і ухвалює рішення тільки після узгодження з рядом депутатів кримського парламенту. «Пан БАБЕНКО, який сам собі присвоїв звання мера, є фігурою несамостійною. Всі питання з розподілом землі, питання відчуження власності й інші рішення, які приймаються, приймаються тільки після узгодження з членами організованого злочинного угрупування, - паном МЕЛЬНИКОМ і паном ЛУКАШЕВИМ (Олександр МЕЛЬНИК - депутат ВР автономії. Керівник МВС Юрій ЛУЦЕНКО пов`язував його з ОЗУ ”Сейлем”. Ігор ЛУКАШЕВ - кримський депутат, голова Постійної комісії ВР АРК з економічної, бюджетно-фінансової і податкової політики, якого Г.МОСКАЛЬ називав «утримувачем общаку» ОЗУ «Сейлем» - УНІАН)», - заявив депутат.

Він зазначив, що вже завершив збір матеріалів у Криму для внесення до Верховної Ради України постанови про проведення перевиборів мера Сімферополя. «Матеріали будуть передані в комісію пана ОМЕЛЬЧЕНКА з місцевого самоврядування (Комітет ВР з питань державного будівництва і місцевого самоврядування, який очолює Олександр ОМЕЛЬЧЕНКО – УНІАН)», - сказав Г.МОСКАЛЬ.

Він також додав, що є підстави і для перевиборів всього депутатського корпусу Сімферополя. За даними Г.МОСКАЛЯ, багато депутатів міськради щомісячно одержують частину грошей від незаконних операцій із землею. «Багато депутатів у міськраді - за моєю інформацією, яка повинна бути перевірена, я про це докладатиму панові ЛУЦЕНКУ - сьогодні є корумпованими. Вони щомісяця одержують частину грошей від незаконних оборотів із землею», - сказав депутат.

«Тому, я думаю, має бути обраний мер і мають пройти перевибори всіх депутатів міської ради Сімферополя», - резюмував Г.МОСКАЛЬ.