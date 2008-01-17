Москаль про ”останній цвях у труну Криму”

Перший заступник Комітету Верховної Ради по питаннях боротьби з організованою злочинністю і корупцією, народний депутат України (блок «Наша Україна – Народна Самооборона») Геннадій МОСКАЛЬ вважає депутатів-регіоналів не здібними до активних дій.

«Я подивився на Партію регіонів вже в парламенті, це - партія жирних котів, яким, як мені здається, вже нічого не потрібно. Вони не здібні до активних дій, навряд чи, здібні до реформ», - сказав Г.МОСКАЛЬ сьогодні в Сімферополі.

За словами депутата, аналогічна ситуація - і в Криму, де керівництво – представники Партії регіонів.

«Я вважаю, що якщо є тут (у кримському парламенті – ред.) здорові сили, вони повинні переформуватися і зробити нову коаліцію, змінити керівництво Верховної Ради Криму, а Верховна Рада (автономії - ред.) змінить керівництво кримського уряду», - заявив Г.МОСКАЛЬ.

Він також додав, що "любов до домовини" між кримським спікером і кримським прем`єром "доведе до домовини всю автономію". "Вони вже забивають останній цвях у труну автономії", - сказав Г.МОСКАЛЬ.