47 водіїв у Севастополі позбавлено прав

У Севастополі з 10 по 16 січня – за період від початку оперативно-профілактичного відпрацювання Державтоінспекції – суди позбавили 47 водіїв прав на керування транспортними засобами.

Як повідомили УНІАН у Відділі ДАІ УМВС України у місті Севастополі, за цей час, зокрема, виявлено 20 водіїв, які керували автотранспортом у стані алкогольного сп’яніння, серед них двоє – водії маршрутних таксі, 15 водіїв, які не виконали вимоги працівника міліції про зупинку.

Крім того, складено 177 протоколів за фактом створення аварійної ситуації. Зафіксовано 38 проїздів на забороняючий сигнал світлофора і 56 порушень правил перевезення пасажирів.