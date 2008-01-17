100 чоловік щороку помирають у Севастополі від туберкульозу

Севастопольська міська рада затвердила регіональну програму протидії захворюваності на туберкульоз на 2008-2011 роки.

Як передає кореспондент УНІАН, представляючи цю програму на сесії міськради, начальник управління охорони здоров’я міської державної адміністрації Віктор ПОЛОГОВ зазначив, що в основі її розробки лежить державна програма по боротьбі з туберкульозом на 2008-2011 роки і відповідний Закон України, ухвалений минулого року.

За інформацією В.ПОЛОГОВА, бюджет програми становить близько 20 млн. грн. Начальник управління також повідомив, що на сьогодні у Севастополі на обліку перебувають 7 тисяч осіб, хворих на туберкульоз у різних стадіях.

“За рік ми виявляємо близько 250 осіб, проліковуємо їх активно 3-4 місяці, після чого переводимо на амбулаторне лікування. Загалом, з урахуванням амбулаторного лікування, яке вони продовжують ще не менше року, виходить близько 500-700 чоловік, у яких активна форма захворювання на туберкульоз, які постійно спостерігаються в диспансері”, – сказав В.ПОЛОГОВ.

Він також зазначив, що від недуги щороку помирають близько 100 осіб.

Як повідомляв УНІАН, під час “круглого столу” з питань протидії туберкульозу, який відбувся у Севастополі минулого року зазначалося, що у місті за останні 15 років рівень захворюваності на цю недугу зріс у 2,5 рази, хоч він і є нижчим на 15-20% від середнього показника по Україні. 40% хворих на туберкульоз у Севастополі – особи працездатного віку, які ніде не працюють, 5% – безпритульні, 4% – люди, які повертаються з місць позбавлення волі, 7% – пенсіонери. Загалом 66% хворих на туберкульоз – соціально дезадаптовані особи.