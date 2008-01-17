Крим повернув державі 45 млн. грн.

Прокуратурою Криму за 2007 рік повернуто державі майже 45 млн. грн.

Найбільші суми коштів відшкодовано заходами прокурорського реагування у сфері паливно-енергетичного комплексу (понад 20 млн.грн.) та оподаткування (більше 11 млн.грн.). Традиційно більше усього порушень виявлено на напрямі захисту державної та комунальної власності (77 кримінальних справ) та у бюджетній сфері (63 кримінальні справи), інформує прес-служба прокуратури автономії.

Найбільш результативними у 2007 році стали прокурорські перевірки з питань додержання законів про бюджетну систему, енергозбереження та приватизацію державного та комунального майна.

"За фактами нецільового використання бюджетних коштів у поточному році органами прокуратури Криму порушено 63 кримінальні справи. По них проходять посадовці, «зусиллями» яких пішли «у тінь» гроші, виділені з державної скарбниці на сільськогосподарські потреби, будівельні роботи, придбання квартир, перевезення пільгових категорій громадян тощо", - каже прокуратура.

Минулого року прокурорами посилено нагляд за додержанням вимог законодавства в агропромисловому комплексі. Про це свідчать показники виплаченої заборгованості з розрахунків за використання земельних та майнових паїв громадян. За втручанням прокуратури суми відшкодування коштів збільшено - селянам виплачено майже 1,5 млн.грн.

У 2007 році органами прокуратури Криму опротестовано 370 незаконних рішень підприємств, установ та відомств, якими порушувалися економічні інтереси держави. "З метою усунення порушень законодавства внесено 930 подань та приписів, за результатами розгляду яких до відповідальності притягнуто 1256 службових осіб. Усього за фактами виявлених порушень законодавства у сфері економіки прокуратурою порушено 352 кримінальні справи, з яких 237 розслідувано та направлено до суду", - йдеться у повідомленні.