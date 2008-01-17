Кримський спікер нагороджений хрестом

Голова кримського парламенту Анатолій ГРИЦЕНКО нагороджений почесним знаком Європейської Академії природних наук (Німеччина, Ганновер) – Великим срібним хрестом з дубовим листям «За особливі заслуги».

Як повідомляє прес-секретар спікера автономії Алла ГОРЕВА, нагороду А.ГРИЦЕНКО отримав за рішенням президії академії.

"Почесний Великий хрест «За особливі заслуги» - це знак визнання особливо значних досягнень, а також організаційного і практичного внеску глави кримського парламенту Анатолія ГРИЦЕНКА в забезпечення стійкого і динамічного соціально-економічного розвитку АРК", - каже А.ГОРЕВА.

Довідка. Почесним знаком Академії – Великим срібним хрестом з дубовим листям «За особливі заслуги» нагороджуються: члени Академії, а також учені і фахівці, які внесли значний внесок до розвитку науки, культур і утворень, чиї досягнення в різних областях знань придбали широку популярність; державні діячі, учені, економісти, юристи, внісши значний внесок до вдосконалення і розвитку економіки, юриспруденцій, має рацію, державного будівництва; громадські діячі, сприяючі прогресу, зростанню добробуту, зміцненню здоров`я і духовному розвитку народу, а також справі зміцнення миру і розвитку міжнародної співпраці.