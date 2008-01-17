Канал Дунай-Чорне море почне працювати до кінця року

Глибоководний канал Дунай-Чорне море до кінця цього року почне працювати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогоднізаявив журналістам в Києві міністр транспорту та зв`язку Йосип ВІНСЬКИЙ.

За його словами, всі роботи з організації судноплавства на каналі були раніше організовані неправильно. «Фахівці стверджують, що технологічно робота по каналу була організована безграмотно», - сказав він. Зокрема, за його словами, канал вимивали (заглиблювали), не побудувавши греблю, внаслідок чого він постійно замулювався.

«Був нескінченний процес і витрата грошей», - зазначив він. Тому, за словами міністра, спочатку буде побудована гребля, а потім буде прочищено канал.

Довідка УНІАН. 12 травня 2004 року Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про будівництво в українській частині дунайського гирла Бистре 3,5-кілометрового глибоководного каналу Дунай - Чорне море.

Минулого року тодішній міністр транспорту та зв`язку України Микола РУДЬКОВСЬКИЙ заявляв, що будівництво греблі й поглиблення каналу «Дунай-Чорне море» буде завершено до кінця 2007 р.