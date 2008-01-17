У спікера АРК проблеми з арифметикою?

Представництво Президента України в Крим заявляє, що інформація, яку 16 січня надав журналістам голова Верховної Ради АРК Анатолій ГРИЦЕНКО, відносно коштів на утримання працівників Представництва Президента та органів представницької та виконавчої влади автономії у 2008 році є неправдивою (УНІАН: А.ГРИЦЕНКО, як повідомляли деякі ЗМІ, заявив, що "Представництво Президента в Криму обходиться в два рази дорожче, ніж будь-який орган кримської влади». Так, А.ГРИЦЕНКО заявив, що на Представництво "минулого року в бюджеті України було закладено 4 млн грн, а в цьому вже – 4 млн 400 грн.", а "якщо розділити цю суму на той штат, який працює в Представництві, то виходить, що один працівник обходиться платникам податків в 152 тис. в рік". В той же час, за словами спікера, якщо поділити суму, яка закладена на зміст органів влади автономії, на всіх працівників, які трудяться у Верховній Раді, Раді міністрів, в рік вона складе 80 тис. грн на людину).

Як ідеться в заяві Представництва, "витрати на одного працівника Представництва є нижчими у 1,5 рази, ніж заявив кримський спікер, і невелике зростання витрат на їх діяльність є на рівні зростання витрат в цілому по країні з урахуванням інфляції 2007 року".

"На жаль, голова Верховної Ради АР Крим не вперше дезінформує громадськість щодо діяльності Представництва Президента України в АР Крим, що пов’язано з принциповою позицією Представництва щодо захисту інтересів кримчан і контролем за використанням владою автономії ресурсів Криму. Остання заява А. Гриценка, на наш погляд, пов’язана з намаганням відволікти увагу кримчан від того, що органи представницької та виконавчої влади автономії збільшили у 2008 році кошти на своє утримання на 42,3 відсотка, або практично на 50 мільйонів. І це при тому, що планові показники бюджету АР Крим цього року збільшені лише на 28 відсотків", - ідеться у заяві.

Представництво Президента України в АР Крим нагадує, що впродовж 2007 року неодноразово звертало увагу кримських парламенту та уряду на те, "що кошти на утримання органів управління автономії значно перевищують суми, які витрачають на аналогічні цілі Донецька, Дніпропетровська або Львівська області, кожна з яких в декілька разів перевищує автономію за кількістю населення і обсягами створеного суспільного продукту".

"На жаль, пропозиції Представництва Президента та громадськості щодо зменшення витрат на владу та збільшення на потреби більшості кримчан проігноровані. Аналіз бюджету Автономної Республіки Крим на 2008 рік засвідчує, що негативні тенденції, які мали місце у 2007 році, не усунуті, а деякі набули більш гіпертрофованого характеру. Основний фінансовий документ автономії на поточний рік має дуже низький рівень опрацювання соціального блоку питань та не в повній мірі відповідає запитам кримчан", - кажуть у Представництві.

У зв’язку з цим Представництво ще раз звертає увагу на необхідність доопрацювання бюджету та закликає керівництво автономії значно активізувати роботу "над виправленням перекосів при плануванні витрат на потреби кримчан, вилученням непродуктивних або непомірно збільшених витрат, врахуванням пропозицій та вимог громадськості".