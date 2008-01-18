ЗМІ: Новим прокурором Криму може стати Володимир Бойко

Новим прокурором Криму може стати Володимир БОЙКО, якщо його кандидатуа буде погоджена у парламенті автономії, повідомляє Чорноморська ТРК, посилаючись на інформацію з офіційних джерел.

"З офіційних джерел стало відомо, що наказ про його призначення підписав генеральний прокурор України", - повідомляє ЧТРК.

В. БОЙКО працював слідчим прокуратури в Кривому Розі, начальником слідчого відділу в Київській прокуратурі, заступником прокурора Києва. З 2005 по 2007 - заступник прокурора Криму, останнім часом працював прокурором Київської області.

*** На сайті Генпрокуратури поки не має наказа про призначення прокурора АРК.