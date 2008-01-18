Зельмікас більше не грає в ”Таврії”

28-річний литовський захисник Ірмантас Зельмікас більше не є гравцем СК "Таврія" (Сімферополь).

Як повідомляється на офіційному сайті "Таврії" , "після закінчення збору в Алушті керівництво клубу надало футболістові, який в осінній частині сезону практично перестав потрапляти в основний склад сімферопольської команди, статус вільного агента".

Зельмікас перейшов до "Таврії" літом 2006 року з ФК "Каунас". За цей час він провів у формі флагмана кримського футболу 30 матчів в чемпіонаті України (забив 1 м`яч) і 7 – в Кубку країни (1 гол). Таким чином, з чотирьох литовців, що починали поточний сезон у складі "Таврії", на сьогоднішній день в команді залишився тільки один – 29-річний півзахисник Андріус Йокшас, який днями на рік продовжив свою угоду з клубом.

Нагадаємо, що раніше після закінчення терміну контрактів покинули "Таврію" захисник Аудріус Вейкутіс і атакуючий півзахисник Неріюс Василяуськас.