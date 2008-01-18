Тимошенко не віддала ”Магарач” в тінь

Скасовано розпорядження Кабміну Януковича

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО скасувала розпордження попереднього Кабінету Міністрів України (від від 19 вересня 2007 р. № 746) про погодження пропозиції щодо створення Музею виноробства "Магарач" (Крим). "Скасувати розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 р. № 746 “Про погодження пропозиції щодо створення Музею виноробства "Магарач", - йдеться у розпорядженні глави уряду України, яке розміщене на офіційному порталі Кабміну. Нагадаємо, уряд Віктора ЯНУКОВИЧА прийняв рішення створити на базі Національного інституту винограду і вина "Магарач" музей виробництва "Магарач". Деякі ЗМІ стверджували, що дійсна мета цього рішення - розподіл землі.

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