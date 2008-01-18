У Керчі двоє дітей провалилися під лід

11:58, 18 січня 2008
Крым
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Пошукові роботи тривають

У Керчі (Крим) проводяться роботи з пошуку двох дітей, які провалилися на морі під лід.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в автономії з посиланням на слова очевидиці, вдень 17 січня діти пішли по замерзлому морю на 300-400 метрів від берега і раптово провалилася під лід.

На місце події на надувному човні в гідрокостюмах вийшла група зі співробітників Морського регіонального координаційного центру і рятувальників МНС. За словами начальника сектора пропаганди Керченського міськуправління МНС Юрія ПОЛУЛЯХА, досліджено більше 600 метрів моря, діти поки що не знайдені. За словами рятувальників, у цьому місці не було знайдено жодної відкритої ополонки.

Зараз міліція проводить перевірку за фактом зникнення двох підлітків. Пошукові роботи МНС тривають.

 

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