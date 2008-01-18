У птахівничому господарстві в кримському селі Рівне, де виявлено факт високопатогенного грипу птиці (вірус типа Н5N1), почато утилізацію загиблої птиці.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Криму, станом на ранок сьогоднішнього дня виявлено падіж курей-несучок у кількості більш як 200 голів.

Вже почато утилізацію загиблої птиці. За допомогою механічних обприскувачів проводиться санітарна обробка приміщень, повідомляють в МНС.

Кримський Главк МНС спільно з представниками ветеринарної служби і Міністерства охорони здоров`я автономії проводять моніторинг «з метою раннього виявлення зараженої птиці та перевірки самопочуття людей». Крім того, проводиться роз`яснювальна робота.

Організовано ветеринарний пост з дезбар’єром, на якому проводиться обробка в`їжджаючих і виїжджаючих транспортних засобів. За допомогою ДАІ обмежено рух транспортних засобів у районі вогнища захворювання.

Нагадаємо, 17 січня експертизою було підтверджено факт виявлення високопатогенного грипу птиці (вірус типа Н5N1) у птахівничому господарстві в с. Рівне Красногвардійського району Криму. Там у період з 15 по 17 січня було зафіксовано загибель птиці.