Викрито чиновників селищної ради Криму
14:20, 18 січня 2008Крым
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Земля та право як товар
В Автономній Республіці Крим працівниками Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрито секретаря та землевпорядника селищної ради, які вимагали та отримали 5 тис. доларів США хабара від місцевої жительки.
Як повідомляє прес-служба МВС України, чиновнии вимагали гроші за сприяння в прискореному оформленні жінкою державного акту на право приватної власності на земельну ділянку.
Органами прокуратури за даним фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.368 КК України (одержання хабара).
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