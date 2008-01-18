Викрито чиновників селищної ради Криму

В Автономній Республіці Крим працівниками Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрито секретаря та землевпорядника селищної ради, які вимагали та отримали 5 тис. доларів США хабара від місцевої жительки.

Як повідомляє прес-служба МВС України, чиновнии вимагали гроші за сприяння в прискореному оформленні жінкою державного акту на право приватної власності на земельну ділянку.

Органами прокуратури за даним фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.368 КК України (одержання хабара).