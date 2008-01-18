Вбивць подружжя розшукували 7 років

Вбивць подружжя у Керчі (Крим) розшукували понад 7 років.

Проведеним комплексом оперативно-розшукових заходів працівниками міліції за скоєння у жовтні 2000 року вбивства подружжя викрито двох раніше судимих місцевих жителів 35-ти та 37-ми років.

Попередньо встановлено, що вони в під’їзді житлового будинку пострілами з невстановленої зброї вбили потерпілих, після чого викрали дипломат з грошима й зникли, інформує прес-служба МВС України.

Також оперативниками викрито співучасників цього злочину – двох раніше судимих місцевих жителів 28-ми та 32-х років. Двоє із злочинців наразі затримано. "Інші двоє відбувають покарання в місцях позбавлення волі на території Російської Федерації", - кажуть у МВС.

Вживаються заходи щодо розшуку зброї.